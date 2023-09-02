أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2-9-2023 .. اعرف عيار 21 بكم؟

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2-9-2023 استمرار التراجع الذي بدأ الأسبوع الماضي، وهو ما سبب حيرة بين أوساط المتداولين في السوق المحلي، حيث واجه المعدن الأصفر موجة من التذبذبات الكبيرة في الأسعار منذ بداية شهر أغسطس الماضي، خاصة عيار 21 الأشهر في مصر.

ولم تتغير أسعار الذهب في مصر منذ تعاملات أمس، وتستعرض «الوطن»، أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2-9-2023 حسب آخر تحديث من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية في محلات الصاغة ببداية التعاملات.

أسعار الذهب في مصر اليوم

حقق سعر الذهب عيار 18 استقرارا منذ بداية تعاملات اليوم السبت، إذ سجل 1899 جنيهًا للبيع، دون احتساب أسعار المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت، استقرارا خلال التعاملات الصباحية، وسجل 2215 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد هو الأكثر انتشارا للشراء في مصر خاصة الصعيد، كما أنه يعتبر أقل مصنعية من عيار 18.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، استقرار خلال التعاملات الصباحية ووصل إلى 2531 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 24 هو العيار الأكثر نقاوة والمستخدم فقط في صناعة السبائك لأنه يعتبر ذهب خالص.

سعر الجنيه الذهب

من بين أسعار الذهب اليوم في مصر التي تلقى رواجا بالنسبة للراغبين في الادخار وحفظ أموالهم هو الجنيه الذهب، وجاء سعر الجنيه الذهب بـ 17 ألفًا و720 جنيها.