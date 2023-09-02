تحصيل 130 ألف جنيه غرامات فورية من منشآت مخالفة بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باستمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، وهو ما أسفر عن ضبط 1097 حالة إشغال و155 محضرا متنوعا و156 إنذارا وغلق منشأة وتحصيل 130 ألف جنيه غرامات فورية.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإنه في هذا الصدد، قادت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة والإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة، حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية شملت شارع طلبة العلم وميدان التحرير، وأسفرت عن غلق منشأة وتحرير 23 محضرا متنوعا و35 إنذارا وتحصيل 42 ألف جنيه غرامات فورية والتحفظ على 65 حالة إشغال متنوع.

حملات شرق الإسكندرية

وشن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية وإزالة الإشغالات استهدفت مناطق المطار ومحور المحمودية وكليوباترا وسيدي جابر وشارع النصر جرين بلازا وشارع العشرين سموحة وطريق الجيش بنطاق الحي، وأسفرت الحملة عن إعدام 10 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير عدد 37 محضرا متنوعا، والتحفظ على 617 حالة إشغال متنوع، وتحثيل غرامات فورية 29 ألف جنيه.

حملات أحياء المنتزه

وقام حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، بحملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية شملت منطقة طوسون ومنطقة العصافرة قبلي ومنطقة المعمورة الشاطئ، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 27 محضرا متنوعا، و91 إنذارا، والتحفظ على 276 حالة إشغال متنوع، وفرض غرامات فورية تقدر 25 ألف جنيه.

وواصل حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملاته للتفتيش على المحال التجارية شملت شارع عمرو النجومي وشارع البكباشي العيسوي وشارع مسجد سيدي بشر، وشارع خالد بن الوليد وشارع محمد يوسف غالي وشارع محمود صدقي، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة و8 إنذارات وضبط مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وفرض غرامات فورية تقدر بـ34 ألف جنيه، والتحفظ على 125 حالة إشغال متنوع.

حملات غرب الإسكندرية

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة للتفتيش على المحال والأسواق، شملت شوارع ابن سالم وخفاجة والإسناوي والنوري بالورديان، وأسفرت الحملة عن إعدام 15 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير 28 محضرا متنوعا و14 إنذارا.

وشهد حي العامرية أول برئاسة السيد موسى، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية، استهدفت منطقة العامرية البلد، وأسفرت عن تحرير 30 محضرا متنوعا و8 إنذارات والتحفظ على 14 حالة إشغال متنوع.