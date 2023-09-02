رفع كفاءة وتطوير 4 مجازر بالشرقية لتلبية احتياجات السوق المحلية

أعلنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، رفع كفاءة 4 مجازر حكومية داخل محافظة الشرقية، لتحسين الخدمات المقدمة وتطويرها، تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي.

تشكيل لجنة للمرور على المجازر

وقال اللواء إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه تم تشكيل لجنة من أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ووزارة التنمية المحلية وجهاز تعمير سيناء واستشاري مشروع التطوير، للمرور على كل مجزر، وذلك في حضور مديري الإدارات التابع لها المجزر «الزقازيق - ديرب نجم - أبوكبير - فاقوس» للعمل على تسهيل المعوقات وإعداد تقرير لاستكمال أعمال رفع الكفاءة والتطوير والتأكيد على ضرورة الانتهاء من تطويرها في وقتها المحدد، وتطبيق كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر.

تطوير ورفع كفاءة 4 مجازر

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن هذا التطوير ضمن خطة الدولة للتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير لتطوير ورفع كفاءة 4 مجازر حكومية داخل محافظة الشرقية وتحويلها إلى مجازر نصف آلية بإنشاءات وأجهزة ومعدات بمواصفات ومقاييس عالمية ضمن المرحلة الأولى لتطوير المجازر الحكومية لرفع كفاءتها وزيادة الطاقة الإنتاجية لتواكب زيادة الاستهلاك من اللحوم الحمراء.