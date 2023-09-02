إيرادات «أولاد حريم كريم» تقترب من مليوني جنيه بعد 3 أيام بدور العرض

يستمر فيلم «أولاد حريم كريم»، للمخرج علي إدريس، في تحقيق إيرادات جيدة في شباك التذاكر لليوم الثالث على التوالي، حيث حقق أمس الجمعة 746 ألف جنيه، ليعتبر الإيراد اليومي الأعلى منذ طرحه في السينمات، بينما جاء في المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية الصادرة عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ونجح فيلم «أولاد حريم كريم» في تحقيق إجمالي إيرادات على مدار الأيام السابقة بلغ مليونا و881 ألف جنيه، حيث حقق الفيلم إيرادات في أول يام عرضه بالسينمات بلغ 548 ألف جنيه، أما في اليوم الثاني ارتفعت الإيرادات لـ 587 ألف جنيه، قبل أن يحقق في يومه الثالث 746 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم «أولاد حريم كريم»

و«أولاد حريم كريم» هو الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم» الذي عُرض عام 2005، وتدور أحداثه بعد مرور 20 عاما على أحداث الجزء الأول، ويجمع في بطولة مصطفى قمر بجانب عدد من أبطال الجزء الأول، وهم داليا البحيري، وخالد سرحان، وبسمة، وعلا غانم، بينما انضم لفريق العمل للمرة الأولى بشرى، وعمرو عبد الجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود.