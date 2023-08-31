فيلم «أولاد حريم كريم» يحقق إيرادات 548 ألف جنيه في أول أيام عرضه

استطاع فيلم «أولاد حريم كريم» تحقيق إيرادات نحو 548 ألف جنيه في أول أيام عرضه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

وعرض فيلم أولاد حريم كريم، أمس وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، في السينمات دعما لأبطال الفيلم، وفق الموزع السينمائي.

قصة فيلم «أولاد حريم كريم»

فيلم أولاد حريم كريم، يعد استكمالا لنجاح فيلم حريم كريم، الذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في 2005 ودارت أحداثه حول زوجين وقع الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم، فيحاول الزوج مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى خلال الجامعة.

أبطال فيلم «أولاد حريم كريم»

وفيلم «أولاد حريم كريم»، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم أولاد حريم كريم عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم، الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة إنتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.