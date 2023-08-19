غلق مركز مساج لإدارته دون ترخيص في القاهرة (صور)

أكد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر بالقاهرة، غلق وتشميع مركز مساج في شارع سمير عبد الرؤوف بسبب إدارته بدون ترخيص، وذلك في إطار التصدي لكل أنواع المخالفات لاسيما مخالفات المحلات التجارية، وذلك ضمن أعمال مراجعة تراخيص الأنشطة التجارية المتنوعة بنطاق الحي.

وأشار «جودة»، إلى تكثيف الجهود اليومية المبذولة لترشيد استهلاك الكهرباء بالتنسيق مع إدارتي المتابعة الميدانية والإنارة، وتم شن حملة لفصل الكهرباء المسروقة من أعمدة الإنارة بشارع إسماعيل القباني وشارع الطيران حيث تم فصل الكهرباء عن عدد 2 عربية مشروبات وعربة مأكولات وتم إزالة كافة المخالفات بالشارع واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

وأشار رئيس حي شرق مدينة نصر بالقاهرة إلى أنه بالتنسيق مع إدارة الإشغالات تمت الاستجابة لشكوي المواطنين برفع إشغالات «نصبة شاي» بشارع إسماعيل القباني ومصادرة المخالفات والعمل على رفع ما يستجد من إشغالات بباقي شوارع الحي، وذلك تلبية لشكاوى المواطنين بما يحقق إرضاء المواطن ويتواءم مع تحقيق رؤية مصر 2030.

ولفت إلى أنه جرى اتخاذ اجراء لمواجهة مخالفات التعدي علي أراضي أملاك الدولة وتم تشكيل لجنة فض المنازعات برئاسة رئيس الحي وعضوية الهام إسماعيل، سكرتير الحي، ومسؤولي لجنة الاستثمار بمحافظة القاهرة ومديري إدارتي الساحات والمتابعة الميدانية بالحي لمعاينة ومراجعة ملكية قطعة الأرض 24 أرض المروحة، وذلك تنفيذا توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكافة أنواع المخالفات.