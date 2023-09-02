محافظ الجيزة يبحث مع رئيس قضايا الدولة تنظيم دورات قانونية للعاملين

استقبل المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، اليوم، اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئة ومحافظة الجيزة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى.

عقد دورات تدريبية

وأشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدور الهيئة البناء والفعال في الدفاع عن الحق والمال العام للدولة المصرية واتفق الطرفان على أن تقوم الهيئة بعقد عدة دورات تدريبية لأعضاء الشئون القانونية بالمحافظة والأجهزة التابعة لها.

حضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة وهم المستشار عبدالعال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام والمستشار مكرم عبد الله إبراهيم رئيس قسم الهيئة بديوان عام محافظة الجيزة، والمستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.