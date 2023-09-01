الكشف على 548 مواطنا في قافلة علاجية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تنظيم المديرية قافلة طبية بقرية أبو داهش مركز تمي الأمديد، وجرى توقيع الكشف على 548 مواطنا في مختلف التخصصات الطبية وعمل اللازم.

عمل قافلة طبية بالدقهلية

وأوضح «مكين» في بيان له اليوم الجمعة، أن القافلة الطبية جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات محافظة الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية و المحرومة.

الكشف على 548 مواطنا في قافلة طبية بالدقهلية

وأشار أن القافلة ضمت 5 عيادات، ومعمل طفيليات وأشعة سونار، وجرى توقيع الكشف بواقع:

باطنة 92.

أطفال 162.

عظام 78.

جلديه 56.

نسا وتنظيم أسرة 160.

160 تحليلاً مختلفاً للمرضى.

45 حالة أشعة سونار.

فحوصات لـ 92 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم.

66 حالة اعتلال كلوي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حرص المديرية على توعية المواطنين، مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ورفع المعاناة عنهم.