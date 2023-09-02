أيمن محسب: «المتحدة» نجحت في إعادة مصر لمكانتها الرائدة بـ«سياحة المهرجانات»

أكّد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أنَّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في إعادة مصر إلى مكانتها كواحدة من الدول الرائدة إقليميًا في مجال سياحة المهرجانات، مشيرًا إلى أنَّ مهرجان العلمين حقق مجموعة من المكاسب منها تنشيط حركة السياحة القادمة إلى مصر في فصل الصيف، وتأكّيد ريادة الفن المصري، فضلًا عن تقديم واحدة من أجمل إنجازات الدولة المصرية للعالم وهي مدينة العلمين الجديدة.

سياحة المهرجات والترويج السياحي

وقال «محسب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّ سياحة المهرجانات تعد أحد عناصر الترويج السياحي، إذ تعتمد الدولة المصرية على تنويع مفردات الجذب السياحي، وتعد المهرجانات من أهم وسائل الجذب السياحي والإعلامي لما تعود به من عائد اقتصادي كبير على الدول المنظمة لهذه المهرجانات، إذ تُسهم في رفع معدلات الإقامة، وارتفاع معدلات الاشغال في القري والفنادق السياحية، بالإضافة إلى الترويج لثقافة الدول، مؤكّدًا أنَّ نجاح مهرجان العلمين عكس قدرة الدولة على تنظيم مهرجانات ترفيهية تخطف أنظار العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنَّ مهرجان العلمين أسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخلق المزيد من فرص العمل، الأمر الذي يساهم في تحسين معدلات التنمية الاقتصادية، مؤكّدًا أنَّ النهضة التي شهدها الساحل الشمالي ومدينة العلمين بشكل خاص ساهمت في وضع المنطقة على خريطة السياحة العالمية، وهو ما ساهم في زيادة معدلات السياحة الأوروبية لهذه المدينة خلال الموسم الحالي.

خطة طموحة لتنمية قطاع السياحة

وأوضح عضو مجلس النواب، أنَّ الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضعت خطة طموحة لتنمية قطاع السياحة، لجذب المزيد من السائحين حول العالم، خاصة أن مصر تمتلك الكثير من المقومات التي تجعلها في صدارة الوجهات السياحية المفضلة في العالم بسبب تنوع المقاصد فيها والتي تناسب جميع الأذواق خاصة ما يتعلق بالشواطئ، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة أبرزها إطلاق خطوط طيران مباشر من دول أوروبية إلى الساحل الشمالي خلال فصل الصيف، وهو ما أسهم في تنشيط حركة السياحة الأوربية والآسيوية إلى المدينة الجديدة إضافة إلى السائحين العرب.

وأشار النائب إلى أنَّ قطاع السياحة أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، حيث بلغ حجم عوائد السياحة في مصر 14.4 مليار دولار في عام 2022، لتبلغ بذلك أعلى معدل لها على الإطلاق منذ عام 2010، موضحًا أن مصر تستهدف زيادة إيرادات القطاع السياحي إلى 30 مليار دولار سنويًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.