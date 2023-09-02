فتح منافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بالتوسع في افتتاح منافذ بيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية، وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع المراكز والوحدات القروية، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحقيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية.

افتتاح منفذ جديد لبيع السلع الغذائية بقرية صندفا

وأكد عماد حسن، رئيس مركز بني مزار، استمرار منافذ مبادرة محاربة غلاء الأسعار بقرية صندفا، حيث تم ذبح 4 عجول بإشراف الطب البيطري لبيعها بأسعار مخفضة، لافتا إلى أنه تم افتتاح منفذ جديد لبيع السلع الغذائية بالقرية تحت إشراف التموين، ويتوفر بالمنفذ جميع المواد الغذائية بسعر الجملة، ويخدم القرية والقرى المجاورة.

طرح لحوم بلدية بسعر 260 جنيها للكيلو

كما أوضح هشام فايز، رئيس مركز مطاي، أن الوحدات القروية بالمركز تواصل تنفيذ مبادرة طرح لحوم بلدية بسعر 260 جنيهًا للكيلو، وكذلك السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية وتلبية احتياجات المواطنين اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع الجزارين لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، والتي يتم ذبحها تحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري.