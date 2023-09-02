برلماني: اعتماد الأمم المتحدة لإسهامات منتدى الشباب رسالة مهمة للعالم

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب، ومنها منتدى شباب العالم يعد رسالة للعالم كله أن مصر تحتضن شبابها.

تأهيل الشباب في برامج رئاسية

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه منذ 2014 عملت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تمكين الشباب بشكل حقيقي، خاصة مع توجيهات الرئيس السيسي لمؤسسات الدولة بتأهيل الشباب للتمكين.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أنشأت الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل من أجل تمكين الشباب، وتم تدريب وتأهيل الشباب في برامج رئاسية مختلفة، حتى أصبحوا نوابا في البرلمان ونواب محافظين.

التأهيل قبل التمكين

وأكد، أن الشباب ضمن أولويات الرئيس حيث يسعى لتأهيلهم لتولي المناصب القيادية المختلفة، من خلال تبني نظرية التأهيل قبل التمكين، وقد بدأت عملية تأهيل الشباب بإطلاق الرئيس البرنامج الرئاسي لتأهيل للشباب من سن 20 إلى 30 عامًا، وبعد نجاح التجربة تم العمل على لتوسيع الفئة العمرية المستهدفة بالتأهيل.

وأشار إلى صدورالرئيس السيسي، القرار الجمهورى رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتى تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم،، وجاء إنشاء هذه الأكاديمية كأحد توجيهات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ فى نوفمبر 2016 والتي أقرها الرئيس السيسي.