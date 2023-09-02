حزب الجيل: إشادة أممية بدور مصر في ملف تمكين الشباب تؤكد نجاح التجربة

هنأ ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى اعتمدت فيه إسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة، في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.

شهادة عالمية بنجاح منتدى شباب العالم المصري

وقال «الشهابي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هذا القرار يعد شهادة عالمية بنجاح منتدى شباب العالم المصري، ويؤكد على أنه منصة شبابية مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب من مختلف بلاد العالم خاصة في مجالات السلم والإبداع.

إشادة أممية بالرؤية المصرية

وأكد رئيس حزب الجيل أن تلك الإشادة أممية بالرؤية المصرية التي اهتمت منذ سنوات بالشباب وبقدرتهم الإبداعية والقيادية وعملت على تمكينهم من تولى المناصب القيادية المختلفة فى الدولة المصرية وكذلك شغل المواقع النيابية، هو دليل قاطع على أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية تمكنت من النجاح في ملف تمكين الشباب وتحقيق طفرة حقيقية فيه وفي مدة زمنية ليست طويلة، بل ويؤكد أن مصر تمكنت من خوض تجربة مميزة في ذلك الملف.

والجدير بالذكر، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بتوافق الآراء، قرارًا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف، وقد قدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر، والبرتغال، وجامايكا، وجمهورية الدومينيكان، ولاوس، ورحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة، في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.