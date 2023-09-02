عضو «رجال الأعمال»: مهرجان العلمين نقطة تحول كبيرة.. وهناك إقبال على شراء العقارات (حوار)

أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بمهرجان العلمين الجديدة، قائلاً إنَّ مهرجان العلمين هذا العام يمثل نقطة تحول كبيرة في توجيه الأنظار محليًا وعالميًا وعربيًا إلى هذه المدينة الرائعة التي ينتظرها مستقبل واعد كونها من مدن الجيل الرابع ذات الطابع السياحي و العقاري المتميز جدا.

وأضاف «عبداللاه»، في حواره لـ«الوطن»، أنَّ هناك فرص نمو كبيرة تنتظر القطاع العقاري المصري لأنَّه الوعاء الادخاري الآمن في ظل التقلبات الاقتصادية وتغير سعر الصرف بشكل متكرر كما أن العائد من أرباحه مقابل الاستثمار به جيد جدا سواء بالبيع او التأجير، ولا ننسى أيضا تمهيد وتطوير البنية التحتية التي تنفذها الدولة بمختلف ربوع مصر سواء شبكات طرق ومحطات مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وما إلى ذلك... وإلى نص الحوار.

- ما رأيك في مهرجان العلمين وهل يساهم بشكل مباشر في زيادة الاستثمارات بقطاع العقارات؟

حقيقة أحدث مهرجان العلمين هذا العام نقطة تحول كبيرة في توجيه الأنظار محليًا وعالميًا وعربيًا إلى هذه المدينة الرائعة التي ينتظرها مستقبل واعد لأنها من مدن الجيل الرابع ذات الطابع السياحي والعقاري المتميز جدا، وفيما يتعلق بمستقبل العقارات في هذه المنطقة من الأكيد أنَّ هناك طفرة كبيرة في القطاع العقاري بالعلمين ممتد بطول الساحل الشمالي وصولا الى منطقة رأس الحكمة وما بعدها وهناك حاليا إقبال كبير عربي وخليجي على التملك للوحدات والفيلات والشاليهات وكذلك إقبال المستثمرين على الفوز بتنفيذ مشروع بالعلمين الجديدة.

- هل ازدادت مبيعات العقارات خلال الفترة الماضية خاصة في مدينة العلمين؟

لقد تزايدت نسب المبيعات بشكل كبير بمدينة العلمين خاصة خلال موسم الصيف لأنها تعتبر من المدن التي بها معدل استثمار مرتفع سواء من خلال التملك او الايجار او الاستثمار بشكل عام، وكما كان الحال في السنوات الماضية كنا نرى نشاط سياحي كبير للمصريين و بعض الجنسيات العربية أما هذا العام وجدنا إقبالا من السياحة الأجنبية والأوروبية بجانب تنامي السياحة العربية و الخليجية .

- ما أكثر المدن التي تشهد إقبالًا كبيرًا؟ وما السبب؟

من أكثر المدن التي تشهد إقبالًا على الاستثمار العقاري وشراء العقار بمختلف أنواعه سواء تجاري أو سكني أو إداري، نجد أنه في المقدمة تأتي العاصمة الإدارية بالتزامن مع انتقال الوزارات والجهات الحكومية إليها وكذلك أنها عاصمة المال والأعمال المنتظرة بالمنطقة و يأتي بعدها مدينة العلمين والشيخ زايد الجديدة واكتوبر والتوسعات الشمالية بها بشكل خاص .

- هل هناك فرص نمو بالنسبة للقطاع العقاري؟

بالطبع هناك فرص نمو كبيرة تنتظر القطاع العقاري لأنَّه الوعاء الادخاري الآمن في ظل التقلبات الاقتصادية وتغير سعر الصرف بشكل متكرر، كما أن العائد من أرباحه مقابل الاستثمار به جيد جدًا سواء بالبيع أو التأجير، ولا ننسى أيضًا تمهيد وتطوير البنية التحتية التي تنفذها الدولة بمختلف ربوع مصر سواء شبكات طرق ومحطات مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وما إلى ذلك .

- هل هناك رؤية أو مقترح لتحسين مناخ الاستثمار العقاري؟

لابد من التوسع في الاستثمار العقاري من خلال تحديد خريطة عقارية واضحة يمكن الاستثمار بها خلال السنوات المقبلة، ويتمّ التسويق لها محليًا وعربيًا بشكل جيد وكذلك إيجاد حل لتوفير مواد البناء بأسعار عادلة و تعديل بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالقطاع العقاري سواء اتحاد الشاغلين أو العقد الموحد وكذلك توفير تمويل للمشروعات العقارية بفائدة ميسرة لراغبي التملك لوحداتهم و سرعة البت في قانون المصالحات في مخالفات البناء ومنح المتصالحين الموافقات اللازمة للبناء.

- أهم النصائح للمقبلين علي شراء العقارات وتوقعاتك لمعدل الطلب وأسعار العقارات خلال الفترة المقبلة؟

أنصح المقبلين على شراء العقار اتخاذ القرار الخاص بالشراء في أسرع وقت، وذلك لأن الأسعار تتغير بشكل سريع وكذلك اختيار المطور العقاري المشهود له بالسمعة الحسنة وملتزم بتنفيذ مشروعاته في مواعيدها و دراسة أنظمة السداد التي يطرحها المطورون بشكل جيد لتكون مناسبة لإمكانيات كل عميل.