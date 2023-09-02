نائب: قرار الأمم المتحدة بشأن منتدى شباب العالم شهادة ثقة للدولة المصرية

قال الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس النواب، إن الاعتماد من منظمة الأمم المتحدة لنموذج المحاكاة الذي عُقد في منتدى شباب العالم أكثر من مرة، هو شهادة نجاح جديدة تُضاف إلى شهادات النجاح التي حظى بها منتدى شباب العالم منذ نسخته الأولى، موضحًا: «هذا القرار هو عبارة عن شهادة نجاح لمنظومة منتدى شباب العالم، ومنظومة شباب البرنامج الرئاسي والأكاديمية الوطنية للتدريب وشهادة نجاح لكل الدولة المصرية كلها».

قرار الأمم المتحدة يدل على قوة مصر والمنتدى

وأضاف البرلماني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تلك الإشادات تؤكد أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية كانت تمتلك رؤية بعيدة المدى وتسير في طريق سليم منذ البداية، مؤكدًا أن هذا القرار الأخيرة يدل على قوة المنتدى وقوة الدولة المصرية وبعد رؤيتها حيث كان لها السبق في عقد هذا المنتدى منذ سنوات طويلة حتى أصبح أمر واقع ويتم أخذها كمثال يُحتذى به على مستوى العالم.

قرار الأمم المتحدة

والجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بتوافق الآراء، قرارًا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف، وقد قدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر، والبرتغال، وجامايكا، وجمهورية الدومينيكان، ولاوس، ورحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة، في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم