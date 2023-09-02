حكاية علاقة محمد الفايد بسلطان بروناي.. أعجب بمبنى شهير شيده الملياردير

حكى رجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد عن علاقته بالسلطان حسن البلقية سلطان بروناي، الذي عمل معه كمستشار في بعض فترات حياته، لافتًا إلى أن البداية كانت بإعجاب السلطان بمركز دبي التجاري العالمي بإمارة دبي، وتواصل مع الفايد بعدما بناه.

حينما زار لندن أمر مدير مكتبه بالتواصل مع الفايد لمقابلة السلطان

وأوضح الفايد في تصريحات تلفزيونية سابقة أن سلطان بروناي أثناء تجوله في دبي شاهد مركز دبي التجاري، وسأل عمن أنشاه وأخبروه أنه محمد الفايد، وحينما زار لندن أمر مدير مكتبه بالتواصل مع الفايد لمقابلة السلطان وبدأت علاقتهما وقتها.

وأشار الملياردير المصري، إلى أنه اشترى فندق دورشستر بـ50 مليون جنيه استرليني، وهو أحد أرقى فنادق الخمس نجوم ويقع عند شارع الـ بارك لين في لندن، وحينها أخبره سلطان بروناي أن والده ووالدته قضا فيه شهر العسل بعد زواجهما.

سلطان بروناي طلب منه شراء الفندق

ولفت الفايد إلى أن سلطان بروناي طلب منه شراء الفندق نظرًا لذكريات والديه فيه، وبالفعل باعه له بمبلغ 75 مليون جنيه إسترليني، وربح من هذه الصفقة 25 مليون جنيه إسترليني في 3 شهور، واتفق معه على إدارة الفندق لمدة 5 سنوات.