«أمناء بنها الأهلية» يوافق على إنشاء مكتب التميز المؤسسي

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور قراراً بإنشاء مكتب التميز المؤسسي للجامعة، على أن يكون المكتب تابع لمجلس الأمناء وبإشراف الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء.

التحول الرقمي والحوكمة الذكية

وقال «السعيد»، أن المكتب يضم في عضويته مشرفاً على التحول الرقمي والحوكمة الذكية لجامعة بنها الأهلية، ومشرفاً على التسويق والهوية المؤسسية لجامعة بنها الأهلية، ومسئولاً عن الاتصال الإعلامي لجامعة بنها الأهلية.

وضع الاستراتيجية والأطر العامة لمنظومة العمل الخاصة بالتحول الرقمي

وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى أن مكتب التميز المؤسسي سيتولى وضع الإستراتيجية والأطر العامة لمنظومة العمل الخاصة بالتحول الرقمي والحوكمة الذكية، والتسويق والهوية المؤسسية، والاتصال الإعلامي لكافة الكيانات الخاصة بالجامعة.

يذكر أن الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية التقي بمساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القومية بمقر الجامعة بنها العبور؛ لمُتابعة آخر التطورات المُتعلقة بتجهيزات جامعة بنها الأهلية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية المتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذها الجامعات المصرية، لتوفير كل سبل الدعم اللازمة لتهيئة بيئة تعليمية متميزة.

التجهيزات والاستعدادات للعام الدراسي الجديد

فيما وجه الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس الأمناء والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء بسرعة الانتهاء من التجهيزات والاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023- 2024، واستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

يذكر أن جامعة بنها الأهلية مقامة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على مساحة 40 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي في كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وعلوم الحاسب، والاقتصاد وإدارة الأعمال.