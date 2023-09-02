المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المدرة بمركز المنشأة بسوهاج.

وصدر الحكم بالواقعة برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي ووئام سامي نجيب وأمانة سر سيد علي بكر.

ضبط المخدرات بحوزة المتهم

وتعود أحداث الواقعة لشهر مارس الماضي، عندما وجهت النيابة العامة بسوهاج للمتهم «ف أ»، عاطل عن العمل، تهمة إحراز جوهر مخدر ميثامفيتامين، بقصد الاتجار بها في دائرة المركز.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

ووردت معلومات لمركز شرطة المنشأة بوجود نشاط إجرامي للمتهم، وتم التأكد من صحة المعلومات وضبط المتهم وبحوزته المضبوطات وسلاح أبيض، واعترف بحياتها بقصد التجارة، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.