اشتراك المترو للطلاب قبل بدء العام الدراسي.. اعرف نسبة التخفيض

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2024/2023، إذ يهتم كثير من طلاب الجامعات والمدارس بالحصول على الاشتراك الخاص بمترو الأنفاق، حتى يتممكنوا من توفير كثيرا من النفقات الخاصة بوسائل المواصلات، إذ يتيح هذه الاشتراك الحصول على نسبة تخفيض جيدة.

وتحرص الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق على توفير اشتراك المترو للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات الحصول على الاشتراك ونسبة التخفيض للطلاب، وفق الموقع الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والتي جاءت كالتالي:

خطوات استخراج اشتراك المترو للطلاب

وحددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بعض الخطوات التي يجب على الطلاب إجراءها لاستخراج الاشتراك، والتي تتمثل في الآتي:

- يتوجه الطالب لأقرب مكتب اشتراكات، إذ أن تلك المكاتب تتواجد في محطات محددة، وتتمثل في «المرج، ورمسيس، وحلوان، ومنشية الصدر، وعدلي منصور»، ويقوم الطالب بشراء استمارة الاشتراك وقيمتها 5 جنيهات.

ـ ثم يقوم الطالب بملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة، والتي تشمل محطة القيام والوصول والاسم.

- ثم يتم إرفاق عدد 2 صورة شخصية على الاستمارة.

- بعد الانتهاء من ملء الاستمارة، يتم ختمها واعتمادها من شؤون الطلاب من المدرسة أو الكلية أو التابع لها الطالب.

- ثم يتم اعتماد الصورة على الاستمارة بخاتم الكلية أو المعهد أو المدرسة.

ـ ثم تم تحديد الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.

وتصل نسبة التخفيض التي يحصل عليها الطلاب في استراك المترو إلى 98%.