«القومية للأنفاق» توفر وسائل دفع متنوعة لتذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف الـ«LRT»، الذي شهد طفرة ونموًا متزايدًا في معدلات استخدامه خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع انتقال الحكومة والوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

وسائل الدفع المتنوعة

وأضافت الهيئة في تقرير لها، أن هذه الوسائل تيسر الخدمة للمواطنين خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب، موضحة أن هذه الوسائل تشمل «الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها - بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو - ماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات - ذلك إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر».

وسائل المواصلات الحديثة

وأوضحت الهيئة القومية للأنفاق، أن ذلك يأتي في إطار الإقبال المتزايد من المواطنين على استخدام كافة وسائل المواصلات الحديثة والمتطورة الصديقة للبيئة، التي تدعم سياسة الدولة في توفير شبكة متطورة ومتكاملة من وسائل المواصلات المختلفة لضمان تلبية احتياجات كافة المواطنين وتحقيق رؤية مصر للمرحلة القادمة وتيسير حركة تنقل المواطنين.

وسائل النقل الجماعي الأخضر

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، حرصها على تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، التي تساهم في توفير الوقت والجهد وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب كافة الفئات.