وظائف قيادية شاغرة في «أزهر القليوبية».. «موجهين وشيوخ معاهد»

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية حاجتها لشغل وظائف قيادية جديدة للعمل بوظائف موجه عام مادة الفلسفة ووكيل إدارة شبين القناطر التعليمية الأزهرية و5 شيوخ معاهد، ويستمر تلقي طلبات التقدم لهذه الوظائف حتى 22 يوليو الجاري طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2013 وبطاقة الوظف الوظيفي.

وتستعرض«الوطن» وظائف الإدارة المركزية الأزهرية الجديدة الموجهين وشيوخ المعاهد والأوراق والشروط المطلوبة للتقدم لشغل هذا الوظائف.

التقدم لوظيفة موجه عام الفسلفة بأزهر القليوبية

أوضح بيان الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية أن الشروط المطلوبة للتقدم لوظيفة موجه عام الفلسفة بالمنطقة علي مستوي المحافظة كالتالي:

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب وتأهيل تربوي

- أن يكون على درجة كبير معلمين

- ألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها

- ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل

- أن يكون على رأس العمل

- أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء

- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في وظيفة موجه أول مباشرة

الأوراق المطلوبة لوظيفة موجه عام الفلسفة

- طلب مستوفى البيانات

- صورة من خطاب اجتياز الكادر

- صورة من بطاقة الرقم القومى

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها

- صورة من مباشرة العمل

وظيفة وكيل إدارة شبين القناطر التعليمية

وأوضح البيان أن الشروط الخاصة بوظيفة وكيل إدارة شبين القناطر التعليمية كالتالي:

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب

- أن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الغير تربوية.

- أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) باقدمية سنتين على الأقل

- الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 70 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين

- أن يكون أمضى 5 سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف

- ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

- ألا يكون وُقع عليه جزاء بالخصم أكثر من عشرة أيام لم يتم محوه

- أن يكون على رأس العمل

الأوراق المطلوبة لوظيفة وكيل إدارة شبين القناطر التعليمية

- طلب مستوفى البيانات.

- 2 صورة من خطاب اجتياز الكادر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها

- صورة من مباشرة العمل

وظائف شيوخ معاهد القليوبية

أوضح البيان أنه ضمن الوظائف الشاغرة الجاري التقدم لشغلها بالإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية 5 وظائف شيوخ معاهد كالتالي:

طنان الابتدائي بقليوب

نوى الابتدائي بشبين القناطر

ف المريج العدادي الثانوي شبين القناطر

نقباس الابتدائي فتيات ببنها

حسن المنايلي بالخانكة الإعدادي الثانوي

وذلك حسب الشروط الآتية:

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال أزهري تربوي مناسب

- أن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الغير تربوية

- أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول أ على الأقل - الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين

- أن يكون قد أمضى 5 سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف.

- ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

- ألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها

- أن يكون على رأس العمل.

- لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان مع تقديم الأوراق التالية:

- طلب مستوفى البيانات

- صورة من خطاب اجتياز الكادر

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.

- صورة من مباشرة العمل