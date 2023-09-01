ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في سوهاج

شنت لجنة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بدار السلام في سوهاج، حملة مكبرة بنطاق الوحدة المحلية، أسفرت عن ضبط 160 كيلو لحوم فاسدة بقرى أولاد يحيى بحري، وأولاد حمزة.

وضمت الحملة علي عمران عضو المتابعة بالوحدة المحلية، وعاطف السيد أبوبكر مدير الإدارة التمويني بدار السلام، ومدحت عبدالمبدي رئيس الرقابة التموينية، والدكتور وليد سمير هاشم من مديرية الطب البيطري.

حملة تموينية مكبرة بدار السلام

قال محمد السيد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج في حديثه لـ«الوطن»، إن الحملة التموينية التى شنتها الوحدة المحلية على الجزارين والأسواق والمحال التجارية بالقرى، استهدفت ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، وشارك بها الطب البيطري ومباحث التموين.

ضبط لحوم فاسدة في سوهاج

وأسفرت الحملة عن ضبط 160 كيلو لحوم فاسدة ومتغيرة في خواصها الطبيعية، وتحمل روائح كريهة ومتغيرة في لونها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة لمعاقبة المخالفين، والاستعداد لإعدام اللحوم عقب انتهاء الإجراءات.