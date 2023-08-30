خريطة قطع المياه في الصعيد بسبب أعمال الصيانة.. اعرف المواعيد

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في قنا وأسوان وسوهاج، قطع وإعادة ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، للقيام بأعمال الصيانة.

مدة وأماكن قطع المياه في قنا

وكشفت شركة قنا، عبر حسابها على فيس بوك، عن قطع المياه عن مدينة فرشوط وقرية الكوم الأحمر وقرية رفاعة وقرية سيسبان وقرية رسلان وقرية نجوع غانم وقرية الدهسة وقرية القبيبة، بداية من الساعة الحادية عشر مساء اليوم حتى الساعة الحادية عشر صباح الغد، بسبب ترحيل وربط خطوط مياه الشرب المتعارضة مع الكوبري العلوي بمدينة فرشوط أمام البنك الأهلي.

طرق واليات استقبال الشركة لشكاوي المواطنين

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، المواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطني المناطق المذكورة المتأثرة بانقطاع المياه خلال فترة العمل، بتوفير احتياجاتهم من المياه، موضحة أنّها تستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام التالية 01275117991 - 01012646976 والخط الساخن 125.

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، قطع المياه عن «قرى مجلس قروي المالكي، قرى كروسكو والريقة وأبوحنضل، الدر الديوان قورتة، قته، الجنينة والشباك، أبريم، نجع العرب، ونجع العبابدة، مصمص، مدينة نصر النوبة»، حتى السادسة من صباح الغد، بسبب أعمال إحلال وتجديد برافع مياه شرب وادي العرب.

الانتهاء من اعمال الصيانة

وذكرت شركة سوهاج، أنّها ستعيد ضخ المياه بالتدريج صباح اليوم إلى مدينة طهطا بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، وكذلك أعمال غسيل الشبكات المخططة، موضحة أنّها وفرت سيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانة.

الإعلان عن مواعيد وأماكن الانقطاعات قبل حدوثها

ونفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية،انقطاع المياه في شرق المنصورة غدا، مؤكدة أنّه حالة وجود أي أعمال تستدعي قطع المياه بأي من مناطق المحافظة، سيتم الإعلان عن مواعيد وأماكن الانقطاعات قبل حدوثها، عبر صفحة الشركة الرسمية بفيس بوك، ويمكنكم متابعتها عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/dkwasc.