«الأحرار الاشتراكيين»: مؤتمرات الشباب نجحت في توصيل رسالتها إلى الخارج

ثمن طارق درويش رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبار منتدى شباب العالم نموذجا لمحاكاة لدعم وتمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية.

تمكين الشباب

وقال طارق درويش لـ«الوطن»، إن اعتبار الأمم المتحدة لمنتدى شباب العالم أحد نماذج المحاكاة الهادفة لتمكين الشباب وتأهيلهم ليصبحوا قادة الغد، دليل قاطع على نجاح مؤتمرات الدولة الشبابية في إيصال رسالتها للخارج.

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية «القيادة السياسية حرصت على مدارالسنوات العشرة الماضية على الاستماع لآراء الشباب، والأخذ بمطالبهم ووجهات نظرهم في صنع القرار، وظهر ذلك من خلال المؤتمرات الشبابية التي كانت تعقد بصفة مستمرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور المسؤولين، ما يؤكد جدية الدولة في طريقها».

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد توافق الآراء، قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب، وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

وقدم مشروع القرار مجموعة من الدول، ضمت في عضويتها مصر والبرتغال، وجامايكا، وجمهورية الدومينيكان، ولاوس.

ورحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة، في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.