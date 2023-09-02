منتدى شباب العالم يثمن قرار الأمم المتحدة حول إسهاماته في تمكين الشباب

ثمن منتدى شباب العالم، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات المنتدى الذي يقام في شرم الشيخ، إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء، قرارا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

استكمال دور مصر الرائد في ملف تمكين الشباب في الأمم المتحدة

وقدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر، والبرتغال، وجامايكا، وجمهورية الدومينيكان، ولاوس.

ورحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة في تمكين الشباب وإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.

وصرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بأن اعتماد هذا القرار، وانضمام أكثر من 115 دولة لقائمة رعاته، يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم وبما يمثله من منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب الدولي خاصة في مجالات السلم والإبداع والتنمية مؤكداً حرص القيادة السياسية المصرية على دفع وتمكين الشباب وزيادة فرص مشاركتهم في كافة جهود التنمية.

كما أكد السفير أن اعتماد هذا القرار يأتي استكمالاً لدور مصر الرائد في ملف تمكين الشباب بالأمم المتحدة، لا سيما عقب اعتماد قرار إنشاء مكتب الأمم المتحدة للشباب في سبتمبر 2022، الذي قامت مصر وجيانا بتيسير المشاورات الحكومية عليه.

اعتماد منتدى شباب العالم بنسخه السابقة من قبل الأمم المتحدة

جدير بالذكر أن المنتدى حاز إشادات دولية متعددة، إذ اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) في دورته التاسعة والخمسين منتدى شباب العالم كإسهام مصري عالمي بفتح مجال الحوار بين الشباب حول العالم في فبراير 2021.

ويأتي لك بالإضافة إلى اعتماد منتدى شباب العالم بنسخه السابقة من قبل الأمم المتحدة كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

كما أشار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (UNHRC) في دورته الحادية والأربعين بالتجربة المصرية لتمكين الشباب سياسيا واقتصاديا، وذلك خلال مناقشه التقرير الوطني لحقوق الإنسان في نوفمبر 2022.