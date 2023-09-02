عشرات القضاة يتوقفون عن العمل قسراً في لبنان.. المرة الثانية خلال عام

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في لبنان عن أسباب إضراب 111 قاضياً عن العمل، مؤكداً أن غالبية القضاة في لبنان لا يفضلون لفظ «الإضراب»، ولكنهم يميلون إلى استخدام تعبير «التوقف القسري» عن العمل.

إضراب القضاة للمرة الثانية خلال عام

وأضاف «سنجاب»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت: «الإضراب الجاري يأتي للمرة الثانية في أقل من عام، بسبب الظروف المعيشية، وانخفاض الأجور، وعدم توفير التأمين الصحي والتعليم الخاص بهم وبعائلاتهم».

بداية الأزمة في أواخر عام 2019

وتابع: «الانخفاض الكبير في قيمة العملة ساهم في انخفاض الأجور، إذ يعد أجور القضاة الآن عشر ما كانوا يتقاضونه قديماً، قبل بداية الأزمة في أواخر عام 2019».

وأوضح أن هذا التوقف القسري مرهون بتحسن الأحوال الاجتماعية، وتحسين أوضاع العمل، إذ أن قصور العدل خالية من الأوراق وأدوات الطباعة، والمستلزمات الأساسية، ومن هنا جاءت الفكرة للتوقف القسري عن العمل.