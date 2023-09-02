نائب محافظ القاهرة: تغيير خط المياه المتهالك في مصر الجديدة

أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، الانتهاء من تغيير خط المياه المتهالك قطر 1200 ملليمتر بطول 1 كيلومتر بشارع عبد الحميد بدوي في مصر الجديدة، لافتا إلى أنه جرى ضخ وإعادة المياه إلى المواطنين بالمنطقة، وسيتم مساء اليوم أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله بالشارع، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

يذكر أنه جرى تغيير ذلك الخط الدائم الكسر وعمره 40 عاما بشارع عبد الحميد بدوي بمعرفة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ بمتابعة من الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء خيري حسين رئيس حي النزهة، ويأتي ذلك في إطار خطة التطوير والمشروعات التي تشهدها العاصمة خلال السنوات الأخيرة.