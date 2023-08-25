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رامي صبري عن حفله في الساحل الشمالي: ليلة لا تنسى

كتب:

ياسمين محمود
06:30 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
رامي صبري

رامي صبري

أعرب الفنان رامي صبري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادته لنجاح حفله بالساحل الشمالي والذي رفع شعار كامل العدد.

ليلة لا تنسى في الساحل الشمالي

ونشر رامي صبري صورا من الحفل، وعلق عليها قائلًا: «ليلة لا تنسى!! شكرًا للآلاف الذين حضروا، أنا غارق في حبكم! شكرًا على هذا الحفل المذهل، شكرا بورتو جولف - الساحل الشمالي».

أغنية أضحك لرامي صبري وروبي

وطرح رامي صبري مؤخرا «أغنية أضحك» وهو دويتو غنائي يجمعه مع روبي وهي من كلمات عليم، ومن ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله، وتسجيل أمير ناثان، وجيتار أحمد حسين، وأوكورديون وائل النجار، وتم التسجيل في استوديو Music Yard، والأغنية من إخراج حسام الحسيني.

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