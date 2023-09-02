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هدى رشوان: منتدى شباب العالم فرصة للتواصل والحصول على الخبرات

كتب:

محمد عزالدين
05:16 م | السبت 02 سبتمبر 2023
الكاتبة الصحفية هدى رشوان

الكاتبة الصحفية هدى رشوان

قالت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إن نماذج المحاكاة في منتدى شباب العالم فرصة للشباب من كل أنحاء العالم في التواصل لتحقيق أحلامهم، وإحداث تغيير حقيقي في حياتهم، والحصول على أقصى مستوى من الخبرة.

اكتساب الخبرات من نماذج المحاكاة

وأضافت خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن نماذج المحاكاة نوع من أنواع الخبرات المكتسبة التي تمنح كل شاب من الشباب قدرة مختلفة، واكتساب مهارة للحصول على أقصى مستوى من الخبرة بالمشاركة بالأشكال كلها.

ولفتت إلى أن منتدى شباب العالم يساعد الشباب على أن يكون حاضرا ومتحدثا ومشاركا ومحققا إنجازا في مجال ما أو في ورشة ما، ومسرح شباب العالم المقام هناك، وكل هذه الأشياء مع المحاكاة تؤكد أن المنتدى يؤثر في كل شاب وفتاة.

النسخ المقبلة من منتدى الشباب 

وأشارت إلى أن كل نسخة من منتدى شباب العالم تكون متطورة عن النسخ السابقة، لافتة إلى أن النسخ المقبلة ستكون بها خطة أكبر وتحقق شراكات قوية وشاملة من الشباب.

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