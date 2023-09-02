«خارجية الشيوخ»: قرار الأمم المتحدة بشأن منتدى شباب العالم دليل على قوة مصر

ثمن الدكتور عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.

وقال عفت السادات، في تصريح لـ«الوطن»، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد مدى قوة البرامج الشبابية التي وضعتها الدولة لتمكين الشباب في أجهزة الدولة المختلفة والتي كانت تظهرفي التواصل مع الشباب عبر المؤتمرات الشبابية والتي كان أبرزها منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

السادات: القيادة السياسية كانت سباقة في الاهتمام بالشباب

وتابع وكيل خارجية الشيوخ: «القيادة السياسية كانت سباقة في الاهتمام بالشباب والاستماع لآرائهم حول مختلف القضايا إذ رأينا خلال السنوات الأخيرة تعددية كبيرة للمنتديات والفعاليات الشبابية التي من شأنها أن تحفز الشباب وتدعمهم في أن يكونوا قادة المستقبل.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت بعد توافق الآراء، قرارا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

وقدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر والبرتغال، وجامايكا وجمهورية الدومينيكان ولاوس.

ورحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.