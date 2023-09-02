سعر جرام الذهب عيار 21.. انخفاض طفيف في التعاملات المسائية

يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة أسعار الذهب على مدار اليوم، وكان الأكثر رواجا هو سعي المواطنين لمعرفة سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر شيوعا في مصر، وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب 21 اليوم السبت في التعاملات المسائية، بحسب آخر تحديث لبورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في التعاملات المسائية 2205 جنيهات للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر شيوعا بين المواطنين، إذ انخفض بقيمة 5 جنيهات مقارنة بسعره في مستهل التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت في التعاملات المسائية 2520 جنيها للشراء قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر نقاءً، وانخفض بقيمة 6 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في التعاملات 1894 جنيها للشراء، وانخفض بقيمة 4 جنيهات، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2310 جنيهات للشراء، وذلك قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت خلال التعاملات المسائية 17640 جنيها للشراء قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وانخفض بقيمة 40 جنيها.