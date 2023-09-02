عادل حمودة: بنجامين فرانكلين فيلسوف وكاتب ومخترع وسياسي محترف

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إنه في ديسمبر 1772 تلقي بنجامين فرانكلين مجموعة من الرسائل المجهولة، لافتا إلى أن فرانكلين أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، وشغل حينئذ منصب مدير مكتب البريد رغم أنه فيلسوف وكاتب ومخترع وسياسي محترف.

قوات إضافية لردع المستعمرين

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه كتب الرسائل المجهولة توماس هاتشينسون حاكم إحدى الولايات الأمريكية، إلى مسؤول بريطاني، في الرسائل حث هاتشينسون بريطانيا على إرسال قوات إضافية لردع المستعمرين المتمردين في بوسطن، وعمم فرانكلين الرسائل على نحو خاص.

وتابع: «لكن جون آدامز قائد الثورة الأمريكية نشرها في صحيفة بوسطن جازيت عام 1773، أثار النشر فضيحة سياسية أجبرت هاتشينسون على الفرار خارج البلاد، لكن الرسائل أثارت من التوترات ما أدى إلى الحرب الثورية الأمريكية».

تعرف فرانكلين للتوبيخ

وواصل: «عندما اتهم ثلاثة رجال أبرياء بتسريب الرسائل اعترف فرانكلين بأنه الفاعل، تعرض فرانكلين للتوبيخ في البرلمان وفصل من مكتب البريد، قصة تؤكد أن التسريبات جزء من لعبة السياسة منذ عدة قرون».