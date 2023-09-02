انخفاض أسعار الحديد اليوم في الأسواق.. الطن يتراجع 922 جنيها

شهدت أسعار الحديد اليوم تراجعا كبيرا وفق ما أعلنته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري بالأسواق اليوم السبت 2-9-2023 بواقع 922 جنيها للطن، حيث سيجرى تطبيق تلك الأسعار، اليوم، في أكبر تراجع لطن حديد التسليح أرض المصنع منذ فترة طويلة.

بينما شهدت أسعار حديد عز انخفاضا قدر بـ220 جنيها للطن، حيث أصبح يباع حاليا بسعر 35570 جنيها للطن، بعد أن كان 35 ألفًا و790 جنيهًا بالأمس.

وسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم السبت 33822 جنيها للطن، بعد أن كان يباع بالأمس بسعر 34 ألفا و744 جنيهًا للمستهلك، بانخفاض وصل لـ922 جنيها للطن الواحد.

أسعار الحديد اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم السبت 2-9-2023 في مصر، وفق آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء، وهي الأسعار التي يتم بيعها للمستهلك.

أسعار حديد عز اليوم

سجل سعر حديد عز اليوم 35 ألفًا و570 جنيها للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك».

سعر الحديد الاستثماري

كما سجل الحديد الاستثماري استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم السبت 2-9-2023 بسعر 33 ألف و822 جنيها للطن الواحد، وهو السعر المعلن للمستهلك.

سعر حديد المصريين

كما سجل سعر طن حديد المصريين 32 ألفًا و500 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع غير شامل «نولون» النقل للمستهلك، ولم يشهد مصنع حديد المصريين أي تغيرات في أسعاره.

سعر حديد السويس

وجاء حديد السويس اليوم في مصر استقرارا بنهاية التداولات الأسبوعية لدى مصنع السويس، ليصل سعر الطن إلى 32 ألفا و50 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصب

وسجل سعر حديد المراكبي 31.5 ألف جنيه للطن غير شامل تكلفة النقل للمستهلك، ويأتي الاستقرار للشهر الثالث على التوالي في أسعار الحديد بهذا المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

كما سجل سعر الحديد لدي مصنع حديد بشاي للصلب أعلى مستوى نحو 32.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجارحي

وسجل سعر مصنع الجارحي استقرارا عند مستوى 31.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.