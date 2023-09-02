«السكة الحديد»: تعديل مواعيد بعض القطارات اعتبارا من الثلاثاء

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 5 / 9 / 2023، في إطار سعيها للعمل على راحة جمهور الركاب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة بتحقيق أكبر قدر من التيسير وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

تفاصيل تعديل مواعيد القطارات

وأضافت الهيئة في تقرير لها، أنه تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 23 ثالثة تهوية «القاهرة - الإسكندرية» ليقوم الساعة 04:30 مساءً بدلاً من الساعة 05:20 مساءً، وتعديل ميعاد قيام قطار 921 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» ليقوم الساعة 06:00 مساءً بدلاً من الساعة 07:10 مساءً.

تعديل ميعاد قيام قطار 3022

- كما تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة «القاهرة - الإسكندرية» ليقوم الساعة 07:10 مساءً بدلاً من الساعة 06:00 مساءً.

- تعديل ميعاد قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة «المنصورة - الإسكندرية» ليقوم الساعة 07:15 مساءً بدلاً من الساعة 07:05 مساءً.

- تعديل ميعاد قيام قطار 934 مكيف «الإسكندرية - الأقصر» ليقوم الساعة 10:15 مساءً بدلاً من الساعة 10:25 مساءً، ويترتب على ما سبق تعديل قطارات أرقام «962 – 3011».