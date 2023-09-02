عادل حمودة: الأمريكيون اعتبروا «سنودن» بطلا قوميا.. والحكومة تراه خائنا

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إن الأمريكيين اعتبروا إدوارد سنودن بطلا قوميا، لكن الحكومة الأمريكية اعتبرته مجرما خائنا يجب محاكمته، ولد سنودن في ولاية كارولينا الشمالية.

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه من عائلة خدم العديد من أفرادها في الخدمات الحكومية بما في ذلك القضاء والجيش ومكتب التحقيقات الفيدرالية، وترك سنودن المدرسة الثانوية وتدرب في الجيش لكنه تركه بسبب إصابة.

خدم في وكالة الاستخبارات المركزية حتى عام 2009

وتابع: «خدم في وكالة الاستخبارات المركزية حتى عام 2009، وانتقل للعمل مع شركة «دل»، وانتقل سنودن للعمل مع وكالة الأمن القومي بعد أن تعاقدت الشركة مع الوكالة، واستمر هناك 4 سنوات، يقول سنودن: إنه سرب الوثائق حتى يثير الجدل حول أساليب المراقبة التي تتبعها وكالة الأمن القومي الأمريكية».

وواصل: «اضطر سنودن إلى الفرار إلى روسيا لتجنب الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة، وتقدم هو وزوجته بطلب الحصول على الجنسية الروسية كي لا ينفصلا عن ابنهما، بعد سنوات طوال منحه الرئيس فيلاديمير بوتين الجنسية الروسية هو وعائلته اتُهم سنودن رسميا بانتهاك قانون التجسس، العقوبة التي تنتظره 30 عاما في السجن، في أوائل عام 2016 أصبح سنودن رئيس مؤسسة حرية الصحافة، ومنظمة حرية الصحافة منظمة غير ربحية، ومقرها سان فرانسيسكو».

المنظمة تهدف إلى حماية الصحفيين من القرصنة

وأوضح أن المنظمة تهدف إلى حماية الصحفيين من القرصنة والمراقبة الحكومية، ولدي سنودن أيضا وظيفة في شركة تكنولوجيا معلومات روسية غير معروفة، وفي 17 سبتمبر 2019 نشر مذكراته تحت عنوان «السجل الدائم».

وأشار إلى أنه في 2 سبتمبر 2020 قضت محكمة فيدرالية بأن برنامج المراقبة الجماعية للأجهزة الأمريكية الذي كشفه سنودن غير قانوني وربما غير دستوري أيضا.