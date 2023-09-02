محطات في حياة المليادير محمد الفايد.. يمتلك قلعة تاريخية و4 طائرات خاصة

خطف قلوب الجميع خاصة رجال الأعمال، أصبح محل اهتمام وحديث وسائل الإعلام من مختلف دول العالم، الكل يتحدث عن إنجازاته التي حققتها في عالم الأعمال والثروة المالية التي كونها، إنه الملياردير المصري محمد الفايد الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 94 عاما.

محطات في حياة الملياردير المصري محمد الفايد

رحلة طويلة خاضها المليادير المصري في مسيرته الحياتية؛ بدأت بحبه وعشقه للميناء والسفن، إذ وُلد في 27 يناير 1929 بمنطقة رأس التين في الإسكندرية، وتنقل في صغره بين عدة أعمال مثل «العتال»، وكان يطل من ميناء الإسكندرية على السفن ويحلم بالسفر والثراء وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل البريطانية».

ممتلكات الملياردير محمد الفايد

استحوذ الفايد على عدد من الممتلكات المرموقة طوال حياته المهنية، بما في ذلك فندق ريتز في باريس ومتجر هارودز في لندن، كما استطاع شراء سفينتي شحن بضائع كاملتين، تقفان في ميناء الإسكندرية، وتعملان على خط «جينوا – الإسكندرية – بيروت – إسطنبول»، وقدرت مجلة «فوربس» الأمريكية ثروته بنحو ملياري دولار، كما يمتلك 4 طائرات خاصة وقلعة أسكتلندية وقصور عدة في لندن وأوروبا ولمزيد من التفاصيل من هنا.