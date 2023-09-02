كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ تعلن بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرامج المميزة

أعلنت كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، عن بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرامج المميزة بالكلية بنظام الساعات المعتمدة، للعام الدراسي 2023 - 2024، وذلك بتوجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرامج المميزة بالكلية

ووفقاً لبيان صادر عن الكلية، فإنّ البرامج المميزة بالكلية التي تستقبل الطلاب خلال العام الدراسي الجديد هي برامج «المساحة والخرائط - علم النفس الإكلينيكي - اللغة الإنجليزية والترجمة»، وذلك من الطلاب لحاصلين على الثانوية العامة 2023 بحد أدنى 268 درجة للشعبة الأدبية و250.5 درجة للشعبة العلمية.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالبرامج المميزة بكلية الآداب

وأكدت كلية الآداب، أنّ الأوراق المطلوبة للتقديم بالبرامج المميزة بالكلية كالتالي «صورة بطاقة الترشيح - صورة من استمارة الثانوية العامة - صورة شهادة الميلاد - صورة بطاقة الرقم القومى» ويتم تسليمهم بمكتب البرامج بالكلية.

نشأة كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ

وأُنشئت كلية الآداب بمقر الجامعة بمدينة كفر الشيخ وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1992 - 1993 باعتبارها فصولاً دراسية تابعة لكلية الآداب بجامعة طنطا، ثم استقلت مع استقلال جامعة كفر الشيخ في 2006 وذلك لدعم الفكر الإنساني كإحدى المنارات الثقافية بإقليم محافظة كفر الشيخ.

أقسام كلية الآداب

تتكون كلية الآداب جامعة كفر الشيخ من الأقسام والبرامج الآتية:

1- قسم اللغة العربية وآدابها.

2- قسم اللغة الإنجليزية وآدابها.

3- قسم اللغة الفرنسية وآدابها.

4- قسم اللغات الشرقية وآدابها ويتم التشعيب فيه بالفرقة الثانية إلى «شعبة اللغات الإسلامية – شعبة اللغة العبرية».

5- قسم علم الاجتماع.

6- قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ويتم التشعيب فيه بالفرقة الثالثة إلى «شعبة الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية - شعبة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية».

7- قسم المكتبات والمعلومات.

8- قسم الإعلام ويتم التشعيب فيه بالفرقة الثالثة إلى «شعبة الصحافة - شعبة إذاعة وتلفزيون - شعبة العلاقات العامة».

9- قسم التاريخ.

10- قسم الفلسفة ويتم التشعيب فيه بالفرقة الثالثة إلى «الشعبة العامة - شعبة الفلسفة السياسية».

11- قسم علم النفس.

12- قسم الآثار ويتم التشعيب فيه بالفرقة الثانية إلى «آثار مصري - آثار إسلامي - آثار يوناني وروماني».

13- برنامج المساحة والخرائط.

14- برنامج علم النفس الإكلينيكي.

15- برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة.