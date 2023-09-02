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عادل حمودة: لم يعرف أحد حقيقة فضيحة «ووترجيت» إلا في 2005

كتب:

محمد عزالدين
09:09 م | السبت 02 سبتمبر 2023
الكاتب الصحفي عادل حمودة

الكاتب الصحفي عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه لم يكن «الحنجرة العميقة» سوى ويليام مارك، المدير المساعد لمكتب التحقيقات الاتحادية، وهو الذي سرب أسرار فضيحة «ووترجيت»، ولكن لا أحد عرف هذه الحقيقة إلا في عام 2005.

الانتقام من «نيكسون»

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ما الذي دفعه للانتقام من نيكسون؟ في عام 1973 كاد ويليام مارك أن يحصل على منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادية، لكن نيكسون قرر تعيين شخص آخر بدلا منه.

وتابع: «لم يتصور نيكسون أن القرار سوف يكلفه أعلى منصب أمريكي، في عام 2005 كشف مارك عن هويته وعمره 91 سنة».

مجلة فانيتي فير الأمريكية

وواصل: «تحدث إلى مجلة فانيتي فير الأمريكية الشهرية، لم يعاقب مارك عما فعل، بل حصل على 8 ملايين دولار».

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بقلم محمد عزالدين