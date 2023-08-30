مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر تعلن طرح 20 منحة دراسية.. اعرف التفاصيل 

أعلن الدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، المستضيفة لفرعي جامعة لندن وجامعة «لانكشاير»، أنَّه سيتمّ طرح 20 منحة لمتفوقي الثانوية العامة من أبناء الصعيد، في عدة برامج مميزة، ويقدم فرع جامعة وسط «لانكشاير» منحًا في البرامج الهندسية، وفق تقرير لمجلس الوزراء.

البرامج الهندسية

وتكون المنح المُقدمة في البرامج الهندسية في التخصصات الآتية:

- الهندسة الميكانيكية.

- هندسة السيارات الرياضية.

- الميكاترونكس والأجهزة الذكية.

- الهندسة باستخدام الحاسوب.

ويقدم فرع جامعة لندن منحًا عبر كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وذلك في البرامج التالية:

- الاقتصاد والتمويل.

- الأعمال والإدارة.

- السياسة والعلاقات الدولية.

- الاقتصاد والسياسة.

منح كلية «جولد سميث»

وتقدم كلية جولد سميث منحًا في علوم الحاسبات في الآتي:

- تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي

- تطوير الويب والهاتف المحمول

- الحوسبة المادية وإنترنت الأشياء

- تطوير الألعاب

- الواقع الافتراضي

- تجربة المستخدم

التحالف الأكاديمي

ويقدم التحالف الأكاديمي منحًا في القانون ويشمل هذا التحالف كليات:

- كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية

- كلية بيركبك

- الكلية الملكية

- كلية الملكة ماري

- كلية الدراسات الشرقية والإفريقية

- كلية لندن الجامعية

وتقدم الكلية الملكية في لندن برنامجًا في علم النفس.

شهادة الجامعات الأوروبية

- يحصل طلاب هذه الجامعات على شهادة من الجامعة الأم

- الشهادة مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات

- توجد ضوابط تمنع تقدم الطالب للحصول على منحة في أكثر من جامعة

- وزارة التعليم العالي خصصت رابطًا مركزيًا إلكترونيًا يمكن للطالب من خلاله الاطلاع على كافة الشروط الخاصة بالتقديم لكل جامعة.