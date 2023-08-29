«الصحة»: الإقبال على معاهد التمريض سببه احتياج سوق العمل

قالت منى جلال مدير عام التعليم الفني الصحي بوزارة الصحة والسكان، إن فكرة التحاق الطلبة بمعاهد التمريض والإقبال الشديد الذي شهدته الفترة الماضية والحالية، بسبب وجود فرص العمل واحتياج السوق العمل، وخلال الالتحاق بالمعاهد، يتم اختيارهم بعناية، من خلال إجراء اختبارات تربوية في المواد الثقافية، أو اختبار القبول التي تشبه كشف الهيئة.

الاختبارات الغرض منها الوصول لأفضل طلبة

أضافت «جلال»، خلال لقائها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع عبر فضائية cbc: «أن هذه الاختبارات الغرض منها الوصول لأفضل طلبة التي يتم الاعتماد عليهم في التأهيل العلمي والنفسي، في مرحلة المدارس الفنية للتمريض»، مؤكدا: «أنه يوجد 366 مدرسة تابعة لوزارة الصحة والسكان بتعمل على تدريس التمريض بعد المرحلة الإعدادية، مابين مديريات الشؤون الصحية والهيئات».

التعليم الفني مفتوح على طاولة الاهتمامات

كما أضافت أن التعليم الفني مفتوح على طاولة الاهتمامات بوزارة الصحة والسكان، بدعم من وزير الدكتور خالدعبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتطوير المناهج التعليمية، وتطوير وتأهيل مستوى القائمين على العملية التعليمية، وبالاضافة لتطوير سنوي اختبارات القبول للطلبة.