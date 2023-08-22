إيمان غنيم الفائزة بجائزة أفضل ممثلة بـ«القومي للمسرح»: قدمت بهية بعيون نجيب سرور

أبدت الفنانة الشابة إيمان غنيم، سعادتها بحصولها على جائزة أفضل ممثلة دور أول عن مسرحية ياسين وبهية، للشاعر نجيب سرور في المهرجان القومي للمسرح في دورتها السادسة عشرة، مشيرةً إلى أنها درست في كلية الفنون الجميلة وهو ما انعكس على قدرتها على الاهتمام بالتفاصيل.

كيف جسدت إيمان غنية شخصية بهية؟

وقالت غنيم خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «جسدت دور بهية، وجرى تقديم هذه الشخصية من قبل بأكثر من شكل واسم، لأنها رمز للسيدة المصرية، واسم بهية يعني البهاء والحسن والجمال والفطنة والذكاء وهي صفات السيدة المصرية الأصيلة».

وأضافت: «نجد بهية في فلاحة محمود مختار المثال المصري العظيم وذلك في تمثال نهضة مصر، كما أنها الفلاحة في لوحات محمود سعيد».

بهية عند نجيب سرور

وتابعت أنّ بهية عند الكاتب والشاعر نجيب سرور كُتبت بحب شديد، مشيرةً إلى أنها ترى أن أكثر مَن عبّر عن حب مصر بصدق هو نجيب سرور، وبخاصة في شخصية بهية، حيث كتبها كما يحبها، ففي النص الأصلي كتب لها وصفا شكليا مثل الشعر والعيون والرموش وأدق التفاصيل.

وواصلت: «تجسيد الشخصية على المسرح يعني أن الزمن أقل، وبالتالي فإن اختزال كل هذا المدلول والمعنى والرمزية في عدد مشاهد قليل يحتاج إلى التعبير عنه باكسسوار وملابس ومدلول لون».