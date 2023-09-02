يوسف القعيد يكشف رد فعل نجيب محفوظ لحظة فوزه بجائزة نوبل

أكد الروائي والأديب يوسف القعيد، أن الراحل نجيب محفوظ كان يتسم بخفة الدم، عكس رواياته التي تحتوي على أشجان عديدة، ولكنها تعبِّر عن الواقع الذي كان يعيشه الكاتب العالمي.

القعيد: نجيب محفوظ رد على زوجته «بطلي تخاريف» عندما أخبرته بفوزه بنوبل

وروى القعيد خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اللحظات الأولى لفوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل، مردفا: «زوجته دخلت عليه الغرفة تصحيه تقوله انت فزت بجائزة نوبل، ليرد عليها بطلي تخاريف، قالت له لا سفير السويد برا تعالى واتأكد وجه يبلغك الخبر قبل الإعلان الرسمي».

«نوبل» بعيدة عن أدباء هذا الجيل

وتابع الأديب يوسف القعيد، أنه لا يوجد كاتب أو روائي في الجيل الحالي قادر على الفوز بجائزة نوبل، كما أن الكتابة الروائية بعد جيل الستينيات لم تعد بنفس المستوى، وفوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل كان نقلة للأدب العربي بصورة كاملة.

وأوضح القعيد أن مصر العاصمة الروحية للأدب في العالم العربي، مشيرًا إلى أن «إبراهيم عبد المجيد، هالة البدري»، من أبرز الكتاب في الجيل الحالي، ويمكن أن نستبشر خيرا في حصولهم على جوائز عالمية.

وأفاد «القعيد»، بأنَّ المناخ الثقافي والمجتمع في مصر سببا في تراجع الأدب، موضحًا أن رواية أولاد حارتنا لـ نجيب محفوظ تسببت في ضجة كبيرة وقت إصدارها.