 أحمد موسى يكشف كواليس لقائه مع منفذ محاولة اغتيال نجيب محفوظ

قال أحمد موسى خلال برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إنه كان الصحفي الوحيد الذي قابل الإرهابي محمد ناجي منفذ محاولة اغتيال نجيب محفوظ، مضيفا أن الإرهابي أصيب عقب محاولته اغتيال الأديب العالمي وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني.

وتابع أن الإرهابي محمد ناجي حاول اغتيال نجيب محفوظ عند منزله في العجوزة، لافتا إلى أن محمد ناجي كان عضوا بالجماعة الإسلامية التي وجهت له أمرا باغتيال محفوظ.

الخطة تقتضي ذبح نجيب محفوظ

وأردف أن الخطة كانت تقتضي ذبح نجيب محفوظ أمام أسرته إلا أن الإرهابي لم ينجح بعد طعن الأديب محفوظ في رقبته وهرب بعد تجمع المواطنين.

وأشار إلى أن نجيب محفوظ بعد حصوله على جائزة نوبل عام 1988 ونشر رواية ولاد حارتنا، اتخذت الجماعة الإسلامية قرارا باغتيال الأديب العالمي.

وعن لقائه بمنفذ محاولة الاغتيال، لفت إلى أنه تقدم بطلب لمقابلته مع الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، مضيفا أنه تلقى اتصالا من وزارة الداخلية بالموافقة على إجراء حوار مع الإرهابي داخل مستشفى قصر العيني حيث كان يتلقى العلاج.

أحمد موسي: لم أكن على علم بطلب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

وأكمل: لم أكن على علم بطلب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد إلا بعد نشر الحوار في الأهرام، مضيفا: «الأستاذ مكرم محمد أحمد تواصل معي وأشاد بالحوار.. بالنسبالي كانت شهادة كبيرة».

وواصل أحمد موسى: «الحوار ده خدت عليه مكافأة مش هقولكم كام.. إبراهيم نافع رئيس تحرير الأهرام أعلن صرف مكافأة ليا علنا في الجورنال».