اليوم.. «الصحفيين» تحتفي بالذكرى الـ17 لرحيل عميد الرواية العربية نجيب محفوظ

تحتفي نقابة الصحفيين، مساء اليوم، السبت، بعميد الرواية العربية نجيب محفوظ بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لرحيله، تحت عنوان «نجيب محفوظ.. حضور دائم»، ومن المقرر أنَّ تقيم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة في السابعة مساء اليوم، للاحتفاء بـ«عميد الرواية العربية».

الاحتفاء بنجيب محفوظ

وقال محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، إنَّ الندوة ستقام في القاعة المستديرة «قاعة أمين الرافعي» بالدور الثالث، بمبنى النقابة، وسوف يدير الندوة الكاتب طارق الطاهر، رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة، ويشارك فيها الناقد الدكتور حسين حمودة، والروائي عزت القمحاوي، والناقد والروائي سيد الوكيل، وذلك للاحتفاء بالذكرى السابعة عشر لرحيل الأديب نجيب محفوظ.

أعلام الإبداع والفكر

وأضاف وكيل نقابة الصحفيين أنَّ هذه الندوة تأتي بداية لسلسلة من ندوات وحلقات نقاش تحتفي بأعلام الإبداع والفكر المصريين، ومن المقرر أنَّ تحتفي النقابة بعميد الأدب العربي طه حسين، في أكتوبر المقبل، وذلك بمرور 50 عامًا على رحيله، لم يخفت خلالها حضوره، ولم يتراجع أثره العظيم في الثقافة المصرية والعربية، وسوف يتمّ تحديد الموعد والحضور في وقت لاحق.