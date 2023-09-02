عادل حمودة يكشف عن الشخصيات السياسية المذكورة في تسريبات «أوراق الجنة»

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إنه ترددت أسماء العديد من الشخصيات السياسية ضمن تسريبات أوراق الجنة، من بينها وزير الخارجية الأمريكي سابقا ريكس تيلرسون، وجاري كوهين المستشار الاقتصادي لترامب، أما وزير التجارة الأمريكية ويلبر روس فقد كشفت الوثائق امتلاكه استثمارات بملايين الدولارات في شركة نافيجيتر للشحن، الشركة ترتبط بشركة «سيبور» الروسية للطاقة.

الوثائق كشفت عن استثمارات لملكة بريطانيا

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوثائق كشفت عن استثمارات لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية في شركات أوف شور.

أبرز الشخصيات في التسريب

ولفت إلى أنه من تلك الشخصيات أيضا: ستيفن برونفمان مستشار رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، رئيس بلدية برشلونة كافيي ترياس وزير مالية الارجنتين لويس كابوتو، رئيسة ليبريا إلين جونسون سيرلف، رئيس وزراء اليابان السابق يوكيو هاتوياما.

وأوضح أن من بينهم ثلاثة من رؤساء حكومات سابقين في كندا هم: جان كريتيان، وبول مارتن، وبريان مولروني.