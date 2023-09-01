قناة «الحياة» تنقل حفل نسمة عبدالعزيز وعزيز مرقة من مهرجان القلعة الليلة

تواصل شبكة تليفزيون الحياة، النقل الحصري، لفعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، في دورته الـ31، برئاسة الدكتور خالد داغر، رئيس المهرجان، رئيس دار الأوبرا المصرية.

ومن المُقرر أن تشارك الفنانة نسمة عبدالعزيز، والفنان عزيز مرقة والفرقة الخاصة به، في فعاليات حفل الليلة بمهرجان القلعة.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى

ويشهد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 إقبالاً جماهيريًا كبيرًا لحضور فعاليات الحفل.

وأذاعت شبكة تليفزيون الحياة حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بمشاركة الفنانة فايا يونان، والنجم مدحت صالح، كما أذاعت «الحياة» حفل الفنانة نادية مصطفى والفنان هاني شاكر، والفنان علي الحجار، وهي الحفلات التي تصدرت بها تريند موقع التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر) سابقًا.