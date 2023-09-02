عزت القمحاوي في ندوة «الصحفيين»: نجيب محفوظ هو دوستويفسكي الرواية العربية

رحب محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، بالحضور خلال الندوة الاحتفالية بالذكرى السابعة عشرة للراحل نجيب محفوظ تحت عنوان «نجيب محفوظ.. حضور دائم»، موضحا أن النقابة بهذه الندوة تبدأ سلسلة من ندوات وحلقات نقاش تحتفي بأعلام الفكر المصريين.

النقابة تهتم بكل رموز الفكر والثقافة والأدب

وقال طارق الطاهر، رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة، إن الاحتفال بالذكرى السابعة عشرة في مقر نقابة الصحفيين دليل على أن النقابة تهتم بكل رموز الفكر والثقافة والأدب.

القمحاوي: لم يكن نجيب محفوظ يسعى إلى الشهرة أو لفت الأنظار

وقال الروائي عزت القمحاوي، إننا نحتفل بالذكرى السابعة عشرة لرحيل عميد الرواية العربية نجيب محفوظ، الزمن هو مقياس الأدب، لم يكن نجيب محفوظ يسعى إلى الشهرة أو لفت الأنظار، ومع ذلك كان محط أنظار الجميع، مضيفا أن أدب نجيب محفوظ أقرب إلى الخلود، لأنه يمثل الكاتب المبدع الذي يستطيع أن يترك مساحة للقارئ، ودليل على ذلك رواية الشحاذ، ولا يمكن الوصول إلى عمق نجيب محفوظ من قراءة واحدة.

وأضاف القمحاوي، خلال إجابته عن سؤال لماذا بقي نجيب محفوظ حتى الآن؟، قائلا: إن نجيب محفوظ كانت لديه القدرة على ترك مساحة للقارئ، حتى يكتشف بنفسه الحكاية التي يسردها الكاتب، وعمق نجيب محفوظ دائما فلسفي، وسينما نجيب محفوظ لم تتجاوز الحديقة وفي الداخل نجد الفلسفة، ومقال على ذلك رواية حضرة المحترم، التي يختبر فيها التيار الفلسفي الإنساني، وعلى هذا المنوال يمكن القول إن نجيب محفوظ هو دوستويفسكي الرواية العربية.