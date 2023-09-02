توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما في المساء يكون الطقس معتدل الحرارة والرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما ترتفع نسب الرطوبة، لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، ويصاحبها انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتستمر حتى الساعة السابعة صباحاً.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

ومن المتوقع أن تنشط الرياح خلال الـ72 ساعة المقبلة، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

درجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة

وتأتي درجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الأحد 3-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 4-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 40 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 5-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.