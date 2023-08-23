توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار رعدية ونشاط للرياح والعظمى تصل لـ44

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، حيث تتأثر البلاد بعدد من الظواهر الجوية، والتي تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، منها ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق من وإلى القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

ووفق بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة رعدية في بعض الأحيان، على جنوب سٌيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، ونشاط للرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا على شمال الصعيد والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية للبلاد وجنوب سيناء، مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على المناطق المفتوحة.

ويستمر اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس خلال اليومين المقبلين، بسبب سرعات الرياح التي تصل لـ 70 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج لأكثر من 3 أمتار، وفق بيان الأرصاد.

درجات الحرارة الخميس 24 -8-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 25-6-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 26 -8-2029

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.