توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. سيول وعواصف ترابية وارتفاع أمواج البحر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و70 كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و 3.5 متر، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على شواطئ من البحر المتوسط مثل مطروح والعلمين والإسكندرية ودمياط وبلطيم وبورسعيد، وتتراوح سرعتها بين 30 و50 كم/س، ويكون هناك ارتفاع في الأمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتوافر فرص لسقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب سيناء، وقد تكون رعدية أحيانا، وتصل حد السيول على سانت كاترين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء 16 أغسطس

وجاؤت درجات الحرارة، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة والمحسوسة 42 مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 17 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة والمحسوسة 43 مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 18 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة والمحسوسة 43 مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.