تحذير للمصطافين من طقس الإسكندرية غدا.. ارتفاع أمواج وشبورة

يشهد طقس الإسكندرية غدا، استمرار حالة التقلبات بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، إذ يشهد انخفاض درجات الحرارة عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، مع توقعات بزيادة معدل ارتفاع أمواج البحر، الأمر الذي تبعه تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر حالة نزول البحر.

طقس الإسكندرية غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية غدا يشهد ارتفاع درجات الحرارة ظهرا حيث تسجل العظمى 31 وهو أمر مشابه بدرجة عن اليوم السابق، وتنخفض ليلا حيث تسجل الصغرى 23، ما يعني أنه طقس مميز ليلا.

رياح في الإسكندرية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية بلوغ سرعة الرياح 34 كيلو مترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات، وبداية اليوم بشبورة مائية ما يتبعه ضرورة توخي الحذر خلال السفر من وإلى الإسكندرية.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية غدا عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1 إلى 1.75 متر وهو أمر مضطرب بحسب وصفهم، يتبعه توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.

إجراءات السلامة على شواطئ الإسكندرية

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى الإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه يجرى استخدام «الجيت سكى» كوسيلة إنقاذ سريعة، بجانب وسائل الأمان الأخرى التى تنتهجها الشواطئ، على غرار تركيب الخطوط العائمة فى الشواطئ ووجود عمال الأبراج والمنقذين.